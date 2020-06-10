6 млрд экономии ежегодно: Украина на финальной стадии подписания соглашения с инвесторами в "зеленую" энергетику, - Шмыгаль
Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Еспресо.TV.
"Мы сегодня на финальной стадии подписания меморандума с инвесторами в "зеленую" энергетику", а также предоставления "Энергоатому" заключать двусторонние договоры с промышленностью - это два очень важных шага по стабилизации ситуации в энергетике", - заявил Шмыгаль.
"Тарифы на электроэнергию для населения не вырастут, государственный "Энергоатом" сможет обеспечивать украинский бизнес дешевле энергией и при этом зарабатывать деньги, Украине удастся избежать международных арбитражей и сохранить свою репутацию перед международными инвесторами - это все часть нашей дорожной карты по выходу из энергетического кризиса" , - отметил он.
"Мы сделали так, чтобы граждане не расплачивались за безответственное и неразумное управление энергетикой, которое происходило в предыдущие годы", - добавил премьер.
Меморандум с инвесторами в "зеленую" энергетику, по словам Шмыгаля, даст Украине возможность экономить 6 млрд грн ежегодно, начиная с этого года.
За период до 2030 года - это более 2 млрд евро экономии.
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