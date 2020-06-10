6 млрд экономии ежегодно: Украина на финальной стадии подписания соглашения с инвесторами в "зеленую" энергетику, - Шмыгаль

10 июня, 2020, 13:58

Правительство на финальной стадии подписания меморандума с инвесторами в "зеленую" энергетику. Соглашение позволит Украине сэкономить 2 млрд евро до 2030 года

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Еспресо.TV.

"Мы сегодня на финальной стадии подписания меморандума с инвесторами в "зеленую" энергетику", а также предоставления "Энергоатому" заключать двусторонние договоры с промышленностью - это два очень важных шага по стабилизации ситуации в энергетике", - заявил Шмыгаль.

"Тарифы на электроэнергию для населения не вырастут, государственный "Энергоатом" сможет обеспечивать украинский бизнес дешевле энергией и при этом зарабатывать деньги, Украине удастся избежать международных арбитражей и сохранить свою репутацию перед международными инвесторами - это все часть нашей дорожной карты по выходу из энергетического кризиса" , - отметил он.

"Мы сделали так, чтобы граждане не расплачивались за безответственное и неразумное управление энергетикой, которое происходило в предыдущие годы", - добавил премьер.

Меморандум с инвесторами в "зеленую" энергетику, по словам Шмыгаля, даст Украине возможность экономить 6 млрд грн ежегодно, начиная с этого года.

За период до 2030 года - это более 2 млрд евро экономии.