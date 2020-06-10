49 млн человек окажутся в нищете: генсек ООН предупредил об угрозе голода из-за пандемии COVID-19

10 июня, 2020, 10:08

Пандемия коронавируса может привести к тому, что в течение года 49 млн могут оказаться в условиях крайней бедности

Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, передает Радио Свобода .

"В этом году еще около 49 миллионов человек могут попасть в условия крайней бедности из-за кризиса COVID-19. Количество людей, которые будут остро страдать от недостатка пищи, будет быстро увеличиваться", - сказал Гутерриш.

Он добавил, что в случае, если не будут приняты срочные меры для решения проблемы, надвигающаяся чрезвычайная ситуация в сфере продовольствия может иметь долгосрочные последствия для сотен миллионов детей и взрослых.

По его данным, сейчас в мире голодают более 820 миллионов человек.

Генсек ООН призвал определить как ключевые продовольственные услуги, гарантировать защиту работникам продовольственного сектора, поставку гуманитарной помощи, а также оказать поддержку производителям и дистрибьюторам продовольственных товаров.

Кроме того, Гутерриш призвал обратить больше внимания на продовольственные программы, в частности помощи детям, которые не имеют доступа к школьному питанию.

"У нас есть возможность построить более инклюзивный и устойчивый мир. Давайте построим продовольственные системы, которые лучше удовлетворят потребности производителей и работников этих сфер. Давайте предоставим более широкий доступ к здоровой и питательной пище, чтобы мы смогли ликвидировать голод", - подчеркнул он.