 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме

Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме


фото: reuters
В Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект №3612 "О народовластия через всеукраинский референдум"

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады .

Проект закона 9 июня получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Зеленский определил законопроект как неотложный.

Текст проекту не обнародован.

  • Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал условия для проведения всеукраинского референдума, среди них - участие трех млн граждан и привлечение не менее двух третей областей.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 июня, 2020 вторник

больше новостей

9 июня, 2020 вторник

8 июня, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать