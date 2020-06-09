Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме
9 июня, 2020, 11:25
В Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект №3612 "О народовластия через всеукраинский референдум"
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады .
Проект закона 9 июня получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.
Зеленский определил законопроект как неотложный.
Текст проекту не обнародован.
- Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал условия для проведения всеукраинского референдума, среди них - участие трех млн граждан и привлечение не менее двух третей областей.