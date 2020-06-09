Защитник "Шахтера" может остаться в чемпионате Португалии

9 июня, 2020, 20:14

Защитник "Шахтера" Валерий Бондаренко, который на правах аренды выступает за "Витория", может остаться в чемпионате Португалии

Об этом сообщает Record.

Главный тренер "Витории Гимараеш" Иву Виейра оценил игру Валерия Бондаренко в поединке 25-го тура чемпионата Португалии против лиссабонского "Спортинга"

"Все просто. Предполагалось, что он уйдет зимой. Если он не уходит - то становится активом клуба. И он достоин уважения, как и все другие футболисты. Важная индивидуальная работа, чтобы влиться в коллектив. Он был на достойном уровне, ему есть куда улучшаться. Он может делать больше, как и все остальные, по сравнению с тем, что мы показали против "Спортинга", - сказал Виейра.

Это был первый выход Бондаренко со стартовых минут еще с сентября. Украинец провел в составе "Витории" 8 поединков в текущем сезоне, записав в актив 1 забитый мяч.