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Espreso.tvОбществоЮжная Корея не может связаться с КНДР после заявлений о разрыве отношений

Южная Корея не может связаться с КНДР после заявлений о разрыве отношений


фото: reuters
Министерство обороны Южной Кореи сообщило, что не может связаться с представителями КНДР по каналам связи, которые функционировали ранее

Об этом сообщает Yonhap .

"Сегодня утром Северная Корея не ответила на наши звонки по военным линиям связи", - сообщили в Минобороны.

Также установить контакты с представителями КНДР не смогли в Министерстве по делам объединения двух Корей.

Напомним, руководство КНДР заявило, что приняло решение с 9 июня заблокировать линии связи с Южной Кореей, которые работали с 2018 года после встречи лидеров двух стран.

Руководство Северной Кореи считает, что переговоры двух стран приносят "разочарование". Также в КНДР сообщили, что закроют совместный офис связи, если Южная Корея не помешает "перебежчикам отправлять политические листовки на Север".

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