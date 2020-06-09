Южная Корея не может связаться с КНДР после заявлений о разрыве отношений
Об этом сообщает Yonhap .
"Сегодня утром Северная Корея не ответила на наши звонки по военным линиям связи", - сообщили в Минобороны.
Также установить контакты с представителями КНДР не смогли в Министерстве по делам объединения двух Корей.
Напомним, руководство КНДР заявило, что приняло решение с 9 июня заблокировать линии связи с Южной Кореей, которые работали с 2018 года после встречи лидеров двух стран.
Руководство Северной Кореи считает, что переговоры двух стран приносят "разочарование". Также в КНДР сообщили, что закроют совместный офис связи, если Южная Корея не помешает "перебежчикам отправлять политические листовки на Север".
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