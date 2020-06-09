Иран осудил на смерть агента, который помог США уничтожить генерала Сулеймани

9 июня, 2020, 13:41

В Иране приговорили к смертной казни своего гражданина, который, по мнению суда, помог разведкам США и Израиля установить местонахождение позже ликвидированного американцами командующего силами специального назначения "Эль-Кудс" Касема Сулеймани

Об этом сообщает Tehran Times со ссылкой на представителя судебной власти Голамхоссейна Эсмаили.

"Недавно лицо по имени Сеед Махмуд Мусави-Мажд, который имел связи с Моссадом и ЦРУ и предоставил им разведывательные данные по безопасности о силах Эль-Кудс и местонахождение мученика Касема Сулеймани в обмен на деньги, был осужден Революционным судом к смертной казни. Верховный суд подтвердил приговор, и он будет выполнен в скором времени ", - заявил он на пресс-конференции во вторник.

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", относится к Корпуса стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.

В ночь с 7-го на 8-е января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря.