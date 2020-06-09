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Espreso.tvОбществоВсемирный банк прогнозирует самое большое за более 70 лет падение экономики

Всемирный банк прогнозирует самое большое за более 70 лет падение экономики


фото: finbalance.com.ua
Пандемия COVID-19 вызвала глубокую рецессию в глобальной экономике со времен Второй мировой войны

Об этом говорится в докладе Всемирного банка.

По прогнозам Всемирного банка, в 2020 году глобальная экономика сократится на 5,2%.

"Это будет означать глубокую рецессию со времен Второй мировой войны, - отмечается в докладе.

Снижение показателей производства почувствует наибольшее количество стран с 1870 года.

При этом падение развитых экономик достигнет 7%. Страны с развивающимися рынками потеряют примерно 2,5% ВВП.

В то же время, по данным Всемирного банка, общий показатель доходов на душу населения уменьшится на 3,6%.

  • Экономика Германии претерпела крупнейшую рецессию со времен глобального финансового кризиса 2008-2009 годов.
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