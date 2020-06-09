Всемирный банк прогнозирует самое большое за более 70 лет падение экономики
9 июня, 2020, 08:50
Пандемия COVID-19 вызвала глубокую рецессию в глобальной экономике со времен Второй мировой войны
Об этом говорится в докладе Всемирного банка.
По прогнозам Всемирного банка, в 2020 году глобальная экономика сократится на 5,2%.
"Это будет означать глубокую рецессию со времен Второй мировой войны, - отмечается в докладе.
Снижение показателей производства почувствует наибольшее количество стран с 1870 года.
При этом падение развитых экономик достигнет 7%. Страны с развивающимися рынками потеряют примерно 2,5% ВВП.
В то же время, по данным Всемирного банка, общий показатель доходов на душу населения уменьшится на 3,6%.
- Экономика Германии претерпела крупнейшую рецессию со времен глобального финансового кризиса 2008-2009 годов.