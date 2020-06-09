Венедиктова рассказала о своем отношении к легализации оружия, марихуаны и проституции

9 июня, 2020, 13:34

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала о своих взглядах на легализацию оружия, марихуаны и проституции

Об этом она заявила в интервью изданию "Украинские новости" .

"Я против легализации. В стране так много оружия, что нам нужно наоборот что-то с этим делать. Я считаю, что монополия на силу должна быть исключительно у государства", - сказала Венедиктова.

В отношении наркотиков и проституции в нее одинаковая позиция.

"Все вопросы, которые касаются таких чувствительных вещей в обществе, нужно спрашивать у общества. Поэтому, такие вопросы должны решаться на референдуме. Пусть общественность определится", - подытожила она.