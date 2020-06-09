В Украину прибыла гумпомощь из Китая, среди медицинских средств - более 50 тыс. тестов на COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
Гуманитарный груз включает:
- тест-системы для диагностики коронавируса (50 016 единиц);
- медицинские маски (50 тыс. единиц);
- медицинские защитные очки (30 тыс. единиц);
- бесконтактные термометры (1 тыс. единиц);
- медицинские хирургические маски (200 тыс. единиц);
- медицинские защитные костюмы (30 тыс. единиц);
- одноразовые медицинские перчатки (50 тыс. единиц).
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после получения гумпомощи заявил, что "доверчивая, открытая и дружественная атмосфера, которая сложилась в отношениях между Украиной и Китаем, и в дальнейшем будет укрепляться и способствовать всестороннему развитию украинского-китайского стратегического партнерства".
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