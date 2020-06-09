В Украину прибыла гумпомощь из Китая, среди медицинских средств - более 50 тыс. тестов на COVID-19

9 июня, 2020, 19:16

В Украину прибыла очередная партия гуманитарной помощи из Китая с широким спектром медицинских изделий, Украина получила более 50 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Гуманитарный груз включает:

- тест-системы для диагностики коронавируса (50 016 единиц);

- медицинские маски (50 тыс. единиц);

- медицинские защитные очки (30 тыс. единиц);

- бесконтактные термометры (1 тыс. единиц);

- медицинские хирургические маски (200 тыс. единиц);

- медицинские защитные костюмы (30 тыс. единиц);

- одноразовые медицинские перчатки (50 тыс. единиц).

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после получения гумпомощи заявил, что "доверчивая, открытая и дружественная атмосфера, которая сложилась в отношениях между Украиной и Китаем, и в дальнейшем будет укрепляться и способствовать всестороннему развитию украинского-китайского стратегического партнерства".

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