В Таиланде пропала украинка, ее тело нашел местный житель

9 июня, 2020, 20:36

Найдено тело уроженки Тернопольской области 32-летней Ольги Фроловой, которая пропала 25 мая в Таиланде

Об этом сообщает Бангкокский издание Khaosod.

"Тело Фроловой было найдено местным жителем через две недели после того, как 25 мая ее муж сообщил о пропавшей без вести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на кадрах видеонаблюдения она была в такой же одежде, которая была найдена на ее теле.

Директор больницы Кох-Самуи заявил, что тело Фроловой в настоящее время проходит детальную аутопсию в полицейской больнице Бангкока, результаты которой займут около двух недель.

Накануне полиция заявила о подозрении убийства Фроловой, поскольку были очевидны попытки скрыть ее тело. Подозреваемых не назвали.

В то же время ее муж Дмитрий Фролов на своей странице в Facebook написал, что до последнего не хотел рассматривать такой трагический вариант.

"Я до последнего в своих поисках не хотел рассматривать такой вариант. Хотя было много предпосылок этого. Мне очень хотелось, чтобы я ошибался. Но когда получили ее сумку и вещи, сомнений практически не осталось. Она пролежала там долго. Но вещи, одежда и другие детали свидетельствовали, что это Оля", - написал Фролов, фотограф, с которым Ольга последние 6 лет жила на острове Самуи в Таиланде.

У супругов Фроловых есть маленький сын Роман.

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