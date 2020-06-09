В Таиланде пропала украинка, ее тело нашел местный житель
Об этом сообщает Бангкокский издание Khaosod.
"Тело Фроловой было найдено местным жителем через две недели после того, как 25 мая ее муж сообщил о пропавшей без вести", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на кадрах видеонаблюдения она была в такой же одежде, которая была найдена на ее теле.
Директор больницы Кох-Самуи заявил, что тело Фроловой в настоящее время проходит детальную аутопсию в полицейской больнице Бангкока, результаты которой займут около двух недель.
Накануне полиция заявила о подозрении убийства Фроловой, поскольку были очевидны попытки скрыть ее тело. Подозреваемых не назвали.
В то же время ее муж Дмитрий Фролов на своей странице в Facebook написал, что до последнего не хотел рассматривать такой трагический вариант.
"Я до последнего в своих поисках не хотел рассматривать такой вариант. Хотя было много предпосылок этого. Мне очень хотелось, чтобы я ошибался. Но когда получили ее сумку и вещи, сомнений практически не осталось. Она пролежала там долго. Но вещи, одежда и другие детали свидетельствовали, что это Оля", - написал Фролов, фотограф, с которым Ольга последние 6 лет жила на острове Самуи в Таиланде.
У супругов Фроловых есть маленький сын Роман.
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