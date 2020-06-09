В США испытали "ядерную бомбу" с истребителя
Об этом сообщает сайт Sandia National Laboratories .
"Сброшенная с высоты более семи километров модель ядерной бомбы с ядерным зарядом B61-12 находилась в воздухе в течение, примерно, 55 секунд до падения на дно озера, в назначенном районе испытания на полигоне Tonopah National Laboratories в штате Невада", - говорится в сообщении.
Тесты отвечали всем требованиям как производительности применения, так и безопасности.
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Мощность заряда B61-12 превышающей мегатонную в тротиловом эквиваленте.
Планируется, что такой заряд получит ряд стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress, B-2 Spirit, а также истребители F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
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