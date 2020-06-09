В российском Заполярье произошла новая утечка нефтепродуктов, из-за погоды невозможно начать очистку

9 июня, 2020, 08:39

В Ненецком автономном округе РФ к северу от Полярного круга произошла утечка 10 тонн нефти из разгерметизированной скважины

Об этом сообщает российское издание "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Произошла разгерметизация скважины Дюсушевского месторождения в Ненецком автономном округе. Наружу вылилось около 10 тонн нефти, загрязнена территория вокруг скважины", - сказал собеседник издания.

Специалистам удалось остановить утечку нефти, однако из-за погодных условий вертолет с сотрудниками аварийных служб пока не может добраться до места утечки, чтобы начать очистку территории.