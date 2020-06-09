В российском Заполярье произошла новая утечка нефтепродуктов, из-за погоды невозможно начать очистку
9 июня, 2020, 08:39
В Ненецком автономном округе РФ к северу от Полярного круга произошла утечка 10 тонн нефти из разгерметизированной скважины
Об этом сообщает российское издание "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
"Произошла разгерметизация скважины Дюсушевского месторождения в Ненецком автономном округе. Наружу вылилось около 10 тонн нефти, загрязнена территория вокруг скважины", - сказал собеседник издания.
Специалистам удалось остановить утечку нефти, однако из-за погодных условий вертолет с сотрудниками аварийных служб пока не может добраться до места утечки, чтобы начать очистку территории.
- Напомним, ранее в российском Заполярном Норильске из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов .