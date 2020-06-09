В "Слуге народа" предполагают отставку правительства перед местными выборами, - СМИ

9 июня, 2020, 11:54

Во фракции "Слуга народа" не исключают отставки Кабинета министров перед местными выборами в октябре

Об этом сообщает РБК-Украина.

Источники сообщают, что такой сценарий возможен, если упадет уровень доверия к правительству, а экономика будет в сложном состоянии.

"Собеседники в президентской фракции не исключают, что правительство могут попросить уйти в отставку перед местными выборами в октябре. Такой сценарий возможен, если уровень доверия к правительству снова начнет" проседать ", а экономика не оправится от кризиса", - говорится в материале.

Источники утверждают, что решение будет за президентом Зеленским.

"Так или иначе, окончательное решение будет за президентом. Поэтому правительство обречено на роль теневого громоотвода, призванного воплощать прикладные инициативы президента. Но, как только он перестанет эффективно справляться с отведенной ролью, Зеленский может попрощаться с ним точно так же, как сделал это и с Кабмином Гончарука ", - пишут журналисты.