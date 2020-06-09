В Припяти полицейские нашли заблудившегося "сталкера"

9 июня, 2020, 20:27

Нацполиция нашла 28-летнего экстремала-нарушителя, который заблудился в Чернобыльской зоне

Об этом сообщает пресс-служба на Национальной полиции в Киевской области.

"На спецлинию "102" обратился житель Киева, который заблудился в районе города Припять и попросил полицейских забрать его. Правоохранители отреагировали на сообщение и разыскали парня", - говорится в сообщении.

За нарушение требований режима радиационной безопасности на мужчину составили админпротокол.

Отмечается, что во время патрулирования работники полиции обнаружили трех искателей экстрима вблизи объекта "Чернобыль-2". Вторую группу туристов-нарушителей обнаружили в селе Бычки. Еще один человек без соответствующих разрешительных документов находился в Припяти.

"В целом за минувшие выходные правоохранители обнаружили 9 граждан, которые незаконно проникли в Чернобыльскую зону, минуя контрольно-пропускные пункты", - говорится в сообщении.

По ним были составлены административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Нарушителям грозит взыскание штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Материалы административных дел направлены в Иванковский районный суд Киевской области для принятия решения.

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