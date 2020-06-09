В правительстве сказали, когда ждать первого транша кредита МВФ и на что пойдут эти деньги

9 июня, 2020, 14:58

Первый транш кредита Международного валютного фонда в размере $ 1,9 млрд пойдет на покрытие дефицита государственного бюджета

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан в эфире канала "Украина 24", передает РБК-Украина .

По его словам, никаких сомнений в том, что МВФ одобрит новую программу для Украины, поскольку не осталось оснований, чтобы отказать.

После этого, "меморандум будет опубликован и представлен для публичного ознакомления", сказал он.

"Речь идет действительно о $ 1,9 млрд транша. И эти средства, именно первый транш, пойдут на покрытие дефицита бюджета на 20-й год", - сказал Мокан и добавил, что эти средства уже расписаны.

По его словам, по двум другим траншей будут продолжены дискуссии.