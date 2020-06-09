В правительстве сказали, когда ждать первого транша кредита МВФ и на что пойдут эти деньги
Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан в эфире канала "Украина 24", передает РБК-Украина .
По его словам, никаких сомнений в том, что МВФ одобрит новую программу для Украины, поскольку не осталось оснований, чтобы отказать.
После этого, "меморандум будет опубликован и представлен для публичного ознакомления", сказал он.
"Речь идет действительно о $ 1,9 млрд транша. И эти средства, именно первый транш, пойдут на покрытие дефицита бюджета на 20-й год", - сказал Мокан и добавил, что эти средства уже расписаны.
По его словам, по двум другим траншей будут продолжены дискуссии.
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Напомним, сегодня, Международный валютный фонд рассмотрит новую кредитную программу для Украины.
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Украина и Международный валютный фонд предварительно согласовали новую программу Stand-bу размером $ 5 млрд сроком на 18 месяцев.
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15 мая в Офисе президента заявили, что Украина рассчитывает получить первый транш кредита от соглашения с Международным валютным фондом в течение двух недель .
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Впоследствии, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает, что МВФ примет программу в размере $ 5 млрд долларов 5 июня , а первый транш будет выделен на следующий день.
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Шмыгаль сообщил, что заседание Совета МВФ состоится до 10 июня, где будет окончательно принято решение о выделении Украине транша в размере $ 5 млрд, и назвал требования меморандума.
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