В правительстве назвали условия для снижения тарифов на отопление в будущем

9 июня, 2020, 17:03

Снижение тарифов на отопление в отопительном сезоне 2020-2021 годов возможно при условии сохранения цен на природный газ на уровне средней цены прошлого отопительного сезона

Об этом говорится в сообщении Министерства развития громад и территорий Украины.

"Тарифная политика в жилищно-коммунальном хозяйстве напрямую зависит от ценовой политики в топливно-энергетическом комплексе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, снижение тарифов на коммунальные услуги можно рассматривать только при условии сохранения значения основных составляющих этих тарифов:

стоимости природного газа (в тарифах на услуги по теплоснабжению затраты на природный газ занимают около 80%);

стоимости электрической энергии (в тарифах на услуги по водоснабжению и водоотведению расходы на электроэнергию занимают 30%).

Если же цена природного газа в отопительном сезоне 2020/2021 гг. будет на уровне средней цены (4048,5 грн/тыс.м3), действовавшей в прошлом периоде, то появится возможность уменьшить тарифы на тепловую энергию, услуги по поставкам тепловой энергии и горячей воды.

В условиях функционирования рынка природного газа его стоимость для предприятий теплоснабжения меняется ежемесячно. В прошлом отопительном сезоне цена природного газа колебалась от 2897,0 грн/тыс.куб.м. (в апреле 2020 года) до 4899,0 грн/тыс.куб.м. (в ноябре 2019-го).