В ОП назвали людей, которые будут представлять ОРДЛО в украинской делегации в Минске
9 июня, 2020, 12:58
В Офисе президента заявили, что впервые за более пяти лет к ТКГ в составе украинской делегации привлечены представители ОРДЛО
Об этом сообщила пресс-служба президента.
Там сообщили, что на сегодняшнем заседании ТКГ ОРДО представляют журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году покинули Донецк.
Луганскую область представляет юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.
"Привлечение представителей ОРДЛО происходит с целью реализации положений Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, в частности пункта 9, пунктов 11-12, которыми предусмотрено проведение консультаций с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей относительно параметров политического урегулирования и изменений в законодательство", - говорится в сообщении.
- Журналист Денис Казанский сообщил, что вошел в состав ТКГ по урегулированию войны на Донбассе.