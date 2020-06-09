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Espreso.tvОбществоВ ОП назвали людей, которые будут представлять ОРДЛО в украинской делегации в Минске

В ОП назвали людей, которые будут представлять ОРДЛО в украинской делегации в Минске

В Офисе президента заявили, что впервые за более пяти лет к ТКГ в составе украинской делегации привлечены представители ОРДЛО

Об этом сообщила пресс-служба президента.

Там сообщили, что на сегодняшнем заседании ТКГ ОРДО представляют журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году покинули Донецк.

Луганскую область представляет юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.

"Привлечение представителей ОРДЛО происходит с целью реализации положений Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, в частности пункта 9, пунктов 11-12, которыми предусмотрено проведение консультаций с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей относительно параметров политического урегулирования и изменений в законодательство", - говорится в сообщении.

  • Журналист Денис Казанский сообщил, что вошел в состав ТКГ по урегулированию войны на Донбассе.
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