В оккупированных Антраците и Алчевске забастовки шахтеров: требуют зарплат

9 июня, 2020, 15:36

На оккупированной части Луганской области забастовку горняков на шахте "Комсомольская" в Антраците поддержали рабочие Алчевского металлургического комбината: требуют выплату зарплаты за три месяца

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 0642.ua.

Информацию о забастовках сообщили из двух источников: террорист Гиркин написал об этом в сети, а затем информацию подтвердил анонимный блогер с ником "Луганский инсайд".

"Вчера ночью начал забастовку ЖЦ (железнодорожный цех), и одна бригада в доменном цехе. Требовали, как и шахтеры "Комсомольской", выплаты долгов за три месяца. Бастовали недолго - во второй половине дня с рабочими говорило руководство завода, которое пообещало выплатить задолженность за март и апрель до конца этой недели. После чего забастовка была фактически прекращена", - сообщил блогер о забастовке в Алчевске.

Сайт "Новости Донбасса" отмечает, что забастовки в ОРЛО продолжаются с 5 июня.

На шахте "Комсомольская", в подконтрольном боевикам Антраците Луганской области, пятые сутки продолжается забастовка горняков. Под землей находятся 119 горняков, с 5 июня требуют погасить задолженность по зарплате за март, апрель и частично за май.

Также продолжается забастовка на шахте имени Вахрушева в Ровеньках.

На фоне этого в Антрацитском районе третьи сутки не работает связь мобильного оператора Vodafone. В группировке "ЛНР" утверждают, что причиной является повреждение оборудования компании на подконтрольной Украине территории. В "Vodafone-Украина" на данный момент никак не прокомментировали эту ситуацию.

Частично на подконтрольной боевикам территории не работает связь оператора, подконтрольного террористам "ЛугаКом". Протестующие связывают это с намерениями оккупационной администрации помешать забастовке.

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