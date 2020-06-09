В мае таможни выполнили план по поступлениям в бюджет на 85%, - Минфин

9 июня, 2020, 16:39

Таможни перечислили в бюджет в мае 27 млрд грн, что составляет около 85,2% от плана

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов по итогам заседания коллегии Государственной таможенной службы Украины.

"Обсуждали реализацию задач по наполнению госбюджета. В частности, по результатам работы в мае таможнями перечислены в бюджет 27 млрд грн (выполнено 85,2% плана). Самые индикативные показатели выполнения по системе у 5 таможен: Буковинская - 107%, Черноморская - 101%, Полесская - 91%, Галицкая - 89%, Азовская - 87%", - говорится в сообщении.

Гостаможслужба отчиталась о состоянии борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил в течение 5 месяцев 2020 года.

Заместитель министра финансов Юрий Драганчук отметил, что сдвиги в направлении борьбы с контрабандой и теневыми схемами на таможне уже есть.

"План мероприятий по ликвидации таких явлений в системе таможенных органов постепенно воплощается в жизнь и показывает свою эффективность. Безусловно, в корне изменить систему невозможно за один-два месяца. Однако мы будем придерживаться этого курса до тех пор, пока полностью не очистим таможню от коррупции и контрабанды", - подчеркнул Драганчук.

На коллегии были представлены два новоназначенных заместителя председателя Гостаможслужбы - Андрей Павловский и Владислав Суворов.

По результатам заседания коллегии министр дал ряд поручений руководителю Гостаможслужбы, среди которых - увеличение поступлений от таможенных платежей в государственный бюджет до 100% выполнения плана и разработка механизма ротации таможенников на таможенных постах по рандомному принципу. Такая практика дожна значительно уменьшить влияние человеческого фактора при осуществлении таможенных процедур и, соответственно, ослабить коррупционную составляющую.