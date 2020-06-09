В Латвии будут бесплатно тестировать на коронавирус всех желающих
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Delfi.
Расширение тестирования - сдать тест смогут даже бессимптомные граждане - связано с отменой чрезвычайной ситуации 9 июня. Тестирование должно позволить вовремя выявить вспышка заболевания.
Для того, чтобы пройти бесплатный тест на коронавирус, необходимо заранее записаться на анализ.
Если у человека нет симптомов заболевания, то прибыть в пункт забора анализов можно на велосипеде, пешком или используя маску в общественном транспорте.
При наличии симптомов необходимо позвонить семейному врачу.
9 июня во Латвии завершился режим чрезвычайной ситуации и правительства приняло новые, более мягкие ограничения, которые останутся в силе в дальнейшем.
С начала эпидемии в Латвии коронавируса заразились 1 089 человек, 26 умерли.
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