В Латвии будут бесплатно тестировать на коронавирус всех желающих

9 июня, 2020, 22:37

В Латвии с 10 июня и до конца месяца государство обеспечит всех желающих бесплатным тестом на коронавирус

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Delfi.

Расширение тестирования - сдать тест смогут даже бессимптомные граждане - связано с отменой чрезвычайной ситуации 9 июня. Тестирование должно позволить вовремя выявить вспышка заболевания.

Для того, чтобы пройти бесплатный тест на коронавирус, необходимо заранее записаться на анализ.

Если у человека нет симптомов заболевания, то прибыть в пункт забора анализов можно на велосипеде, пешком или используя маску в общественном транспорте.

При наличии симптомов необходимо позвонить семейному врачу.

9 июня во Латвии завершился режим чрезвычайной ситуации и правительства приняло новые, более мягкие ограничения, которые останутся в силе в дальнейшем.

С начала эпидемии в Латвии коронавируса заразились 1 089 человек, 26 умерли.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .