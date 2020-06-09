В Киеве зафиксировано более 3,5 тыс. случаев COVID-19, - Кличко

9 июня, 2020, 09:06

В Киеве подтвердили 3523 случаев заболевания COVID-19

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 33 человек, в том числе у одного медика.

Двое больных умерли. С начала пандемии от коронавируса умерли 79 киевлян.

Заболели: 20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет, 12 мужчин от 19 до 73 лет и 9-летний мальчик.

В больницы были госпитализированы 5 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 37 киевлян. Всего коронавирус преодолели 925 жителей столицы.