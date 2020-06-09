 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве зафиксировано более 3,5 тыс. случаев COVID-19, - Кличко

В Киеве зафиксировано более 3,5 тыс. случаев COVID-19, - Кличко

В Киеве подтвердили 3523 случаев заболевания COVID-19

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 33 человек, в том числе у одного медика.

Двое больных умерли. С начала пандемии от коронавируса умерли 79 киевлян.

Заболели: 20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет, 12 мужчин от 19 до 73 лет и 9-летний мальчик.

В больницы были госпитализированы 5 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 37 киевлян. Всего коронавирус преодолели 925 жителей столицы.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 июня, 2020 вторник

больше новостей

9 июня, 2020 вторник

8 июня, 2020 понедельник

7 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать