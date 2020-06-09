В Киеве задержали проректора университета на взятке в почти 250 тыс. грн

9 июня, 2020, 17:06

Правоохранители задержали проректора по международным связям одного из столичных университетов при получении взятки в размере 244 тыс. грн

Об этом сообщает прокуратура Киева.

"Задержан проректор по международным связям одного из столичных университетов при получении неправомерной выгоды в сумме 224 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, проректор требовал взятку за содействие в получении документов для въезда на территорию Украины 8 иностранцам путем оформления приглашений на учебу.

Чиновника задержали 9 июня в помещении университета после получения денег.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Проводятся неотложные следственные действия и решается вопрос сообщения о подозрении и избрания задержанному меры пресечения.

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