В Киеве задержали проректора университета на взятке в почти 250 тыс. грн
Об этом сообщает прокуратура Киева.
"Задержан проректор по международным связям одного из столичных университетов при получении неправомерной выгоды в сумме 224 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Согласно материалам следствия, проректор требовал взятку за содействие в получении документов для въезда на территорию Украины 8 иностранцам путем оформления приглашений на учебу.
Чиновника задержали 9 июня в помещении университета после получения денег.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Проводятся неотложные следственные действия и решается вопрос сообщения о подозрении и избрания задержанному меры пресечения.
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