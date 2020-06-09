В Киеве произошло ДТП с двумя машинами и мотоциклом

9 июня, 2020, 14:14

В столице произошло ДТП с участием двух легковушек и мотоцикла

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

На выезде на Дарницкий мост произошло ДТП с участием Audi, легковушки службы такси Uklon и мотоцикла.

По предварительным данным пассажирки такси, водитель такси хотел вернуть, но пропустил поворот и перестроился в другую полосу, не убедившись, что полоса свободна.

В результате, в автомобиль врезался мотоциклист, от удара мотоцикл отлетел и столкнулся с автомобилем Audi.

Водитель мотоцикла пролетел отдельно от мотоцикла около 10 метров.

Медики госпитализировали мужчину с открытым переломом ноги. Водители автомобилей не пострадали.