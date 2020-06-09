В Кривом Роге во время движения загорелся трамвай с пассажирами: огнем уничтожен один вагон
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
"Пассажиры на момент прибытия пожарно-спасательного подразделения самостоятельно покинули салон электротранспорта. В результате пожара никто не пострадал", - говорится в сообщении.
После приезда спасатели установили, что пожар произошел во время следования по маршруту от станции "Кольцо Артема" до станции "Заречная", вблизи наземной открытой станции "Вторая городская больница" во втором вагоне трамвая №2.
Огнем уничтожен один из вагонов трамвая и частично поврежден второй на общей площади 40 кв. метров. Пожар локализован в 13:42 и ликвидирован в 14:10. Причины возгорания выясняются.
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