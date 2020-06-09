В КГГА заявили, что для полноценного открытия кафе и ресторанов нет оснований

9 июня, 2020, 10:45

В Киевской городской государственной администрации заявили, что не видят оснований для открытия залов ресторанов и кафе

Об этом РБК-Украина рассказал секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

"Пока для этого нет никаких оснований. Сегодня показатель интенсивности (заболевания коронавирусом, - ред.) - 15,23 человек на 100 тысяч населения. Соответственно, будет зависеть от эпидемической ситуации. Прогнозы давать достаточно сложно, с 31 мая фиксируем тенденцию роста", - рассказал Бондаренко.