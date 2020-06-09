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Espreso.tvОбществоВ КГГА заявили, что для полноценного открытия кафе и ресторанов нет оснований

В КГГА заявили, что для полноценного открытия кафе и ресторанов нет оснований


фото: reuters
В Киевской городской государственной администрации заявили, что не видят оснований для открытия залов ресторанов и кафе

Об этом РБК-Украина рассказал секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

"Пока для этого нет никаких оснований. Сегодня показатель интенсивности (заболевания коронавирусом, - ред.) - 15,23 человек на 100 тысяч населения. Соответственно, будет зависеть от эпидемической ситуации. Прогнозы давать достаточно сложно, с 31 мая фиксируем тенденцию роста", - рассказал Бондаренко.

  • Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в Волынской и Донецкой областях отменили ослабление карантина.
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