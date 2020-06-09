В ЕС пообещали помочь Украине с реформой угольной отрасли

9 июня, 2020, 10:23

Европейский Союз готов поддержать Украину в реформе угольной отрасли

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

"В Представительстве Европейского Союза в Украине выразили готовность поддержать наше государство для проведения реформы угольной отрасли. Об этом шла речь во время первой встречи и.о. министра энергетики Ольги Буславец с главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Буславець рассказала о начале работы министерства над концепцией реформирования отрасли и отметила, что стратегическая глобальная задача заключается в ее преобразовании и определенности относительно дальнейшей судьбы государственных угледобывающих предприятий.

"Самый болезненный вопрос - реформирование шахт в "моногородах", население которых полностью зависит от их работы. Мы должны поставить интересы людей на первое место и обеспечить энергетическую безопасность страны. Мы хотим использовать опыт европейских и других стран, которым удалось успешно решить аналогичные проблемы ", - говорит она.

По информации Богуславец, сейчас идут переговоры о поддержке в этом вопросе со стороны Германии, Всемирного банка и других международных партнеров.

Матти Маасикас заверил представителей министерства, что в представительстве ЕС готовы встречаться, обсуждать проблемные вопросы и предоставлять Украине поддержку для успешного проведения реформы, сообщает пресс-служба.