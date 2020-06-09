В Черкасской области в психоневрологическом интернате произошла вспышка COVID-19, заразились 21 человек
Об этом сообщил председатель Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар в Facebook.
"Возгорание возникло в Золотоношском психоневрологическом интернате. Там обнаружили больного COVID-19 работницу, которая, вероятно, и инфицировала подопечных", - сообщил Боднар.
Он отметил, что сейчас обследовали уже 26 подопечных, в 21 из них подтвердили положительный результат на COVID-19. По его словам, госпитализированных в учреждения охраны здоровья нет, состояние инфицированных удовлетворительное.
"Ведется эпидрасследование, по результатам которого материалы будут направлены в правоохранительные органы для реагирования согласно компетенции", - рассказал Боднар.
В заведении уже провели дезинфекционные мероприятия, и усилили карантинные мероприятия. Теперь сотрудники и подопечные круглосуточно находиться в интернате.
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