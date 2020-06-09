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Espreso.tvОбществоВ Черкасской области в психоневрологическом интернате произошла вспышка COVID-19, заразились 21 человек

В Черкасской области в психоневрологическом интернате произошла вспышка COVID-19, заразились 21 человек


фото: reuters
В Золотоношском психоневрологическом интернате на Черкасщине коронавирус подтвердили в 21 человека

Об этом сообщил председатель Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар в Facebook.

"Возгорание возникло в Золотоношском психоневрологическом интернате. Там обнаружили больного COVID-19 работницу, которая, вероятно, и инфицировала подопечных", - сообщил Боднар.

Он отметил, что сейчас обследовали уже 26 подопечных, в 21 из них подтвердили положительный результат на COVID-19. По его словам, госпитализированных в учреждения охраны здоровья нет, состояние инфицированных удовлетворительное.

"Ведется эпидрасследование, по результатам которого материалы будут направлены в правоохранительные органы для реагирования согласно компетенции", - рассказал Боднар.

В заведении уже провели дезинфекционные мероприятия, и усилили карантинные мероприятия. Теперь сотрудники и подопечные круглосуточно находиться в интернате.

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