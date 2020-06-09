Украинскую креативную студию Banda признали самым эффективным независимым рекламным агентством мира
Об этом сообщил соучредитель Banda Ярослав Сердюк со ссылкой на результаты конкурса Global Effie Index, которая анализирует и ранжирует данные финалистов и победителей из более чем 50 стран мира.
В рейтинге 2020 года представлена подборка из более 4 тысяч победителей и финалистов Effie со всего мира. В конкурсе принимают участие международные бренды, рекламные холдинги, сетевые и независимые агентства.
"Раздался телефонный звонок и я услышал голос женщины, которая назвалась Трейси Алфорд, President & CEO Effie Awards. Она сказала, что звонит лично поздравить нас и у нее очень хорошие новости: "You're on top of the world as independent agency!" Я даже втиснулся в кресло от радости ", - прокомментировал Сердюк.
"Креативность заключается не в том, чтобы производить впечатление на людей, а в том, чтобы быть с ними честными. Самое важное, что сейчас должен делать бренд в мире своих коммуникаций, - это быть искренним. Мы вошли в эпоху открытости. Больше нет b2c или b2b, теперь это h2h: human to human ", - считает Сердюк.
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