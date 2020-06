Украинскую креативную студию Banda признали самым эффективным независимым рекламным агентством мира

9 июня, 2020, 11:55

Креативное агентство из Украины Banda получила признание как наиболее эффективно независимое рекламное агентство мира

Об этом сообщил соучредитель Banda Ярослав Сердюк со ссылкой на результаты конкурса Global Effie Index, которая анализирует и ранжирует данные финалистов и победителей из более чем 50 стран мира.

В рейтинге 2020 года представлена подборка из более 4 тысяч победителей и финалистов Effie со всего мира. В конкурсе принимают участие международные бренды, рекламные холдинги, сетевые и независимые агентства.

"Раздался телефонный звонок и я услышал голос женщины, которая назвалась Трейси Алфорд, President & CEO Effie Awards. Она сказала, что звонит лично поздравить нас и у нее очень хорошие новости: "You're on top of the world as independent agency!" Я даже втиснулся в кресло от радости ", - прокомментировал Сердюк.

"Креативность заключается не в том, чтобы производить впечатление на людей, а в том, чтобы быть с ними честными. Самое важное, что сейчас должен делать бренд в мире своих коммуникаций, - это быть искренним. Мы вошли в эпоху открытости. Больше нет b2c или b2b, теперь это h2h: human to human ", - считает Сердюк.