Украинского производителя тестов на коронавирус для гослабораторий Офис президента избрал вне конкурса и в обход тендера, - Ножевников
Об этом журналистам Шустров LIVE рассказала Екатерина Ножевникова, директор фонда "Корпорация монстров".
"Я не могу вам сказать, насколько трудно это было, потому что они (Офис президента - ред.) искали поставщика", - сказала Ножевников.
Она также добавила, что Офис президента самостоятельно привлекал бизнес к сбору средств и занимался логистикой. Вся процедура от переговоров к собственно закупкам ПЦР-тестов, по словам Ножевниковой, заняла 10-20 дней.
Таким образом, из-за закупки ПЦР-систем через благотворительный фонд "Корпорация монстров", Офису президента удалось избежать проведения конкурса среди всех украинских производителей тестов, а также тендерных процедурх. Поэтому критерии, по которым ОП было выбрано ООО "Укргентех", как единственного производителя и поставщика тест-систем для государственных лабораторий - остаются неизвестными.
Напомним, в середине марта президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО, которое предписывало правительству принять меры по "безотлагательному финансированию изготовления Институтом молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины не менее чем 200 000 тестов для ПЦР-диагностики COVID-19" . С тех пор президентский указ игнорируется правительством уже почти 3 месяца. Институт молекулярной биологии и генетики так и не получил государственного заказа по неизвестным причинам.
О фирме-фаворите Офиса президента Украины и о спекуляции на распространении пандемии COVID-19 в Украине смотрите в программе Шустров LIVE.