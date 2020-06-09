Украинского производителя тестов на коронавирус для гослабораторий Офис президента избрал вне конкурса и в обход тендера, - Ножевников

9 июня, 2020, 12:04

Производителя ПЦР-тестов на коронавирус - ООО "Укргентех", у которого в апреле благотворительный фонд "Корпорация монстров" закупил большую партию тест-систем для государственных лабораторий и больниц, выбрал и навязал Фонда Офис президента Украины

Об этом журналистам Шустров LIVE рассказала Екатерина Ножевникова, директор фонда "Корпорация монстров".

"Я не могу вам сказать, насколько трудно это было, потому что они (Офис президента - ред.) искали поставщика", - сказала Ножевников.

Она также добавила, что Офис президента самостоятельно привлекал бизнес к сбору средств и занимался логистикой. Вся процедура от переговоров к собственно закупкам ПЦР-тестов, по словам Ножевниковой, заняла 10-20 дней.

Таким образом, из-за закупки ПЦР-систем через благотворительный фонд "Корпорация монстров", Офису президента удалось избежать проведения конкурса среди всех украинских производителей тестов, а также тендерных процедурх. Поэтому критерии, по которым ОП было выбрано ООО "Укргентех", как единственного производителя и поставщика тест-систем для государственных лабораторий - остаются неизвестными.

Напомним, в середине марта президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО, которое предписывало правительству принять меры по "безотлагательному финансированию изготовления Институтом молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины не менее чем 200 000 тестов для ПЦР-диагностики COVID-19" . С тех пор президентский указ игнорируется правительством уже почти 3 месяца. Институт молекулярной биологии и генетики так и не получил государственного заказа по неизвестным причинам.

О фирме-фаворите Офиса президента Украины и о спекуляции на распространении пандемии COVID-19 в Украине смотрите в программе Шустров LIVE.