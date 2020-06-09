Украина и Польша создали единую виртуальную точку соединения ГТС

9 июня, 2020, 14:38

Украинский оператор ГТС и польская компания Gaz-System заключили новое соглашение о взаимодействии

Об этом сообщила пресс-служба отечественного Оператора газотранспортенои системы (ГТС).

"Она предполагает объединение двух существующих точек межгосударственного соединения - Дроздовичи и Германович - в единую виртуальную точку соединения двух систем ВТЗ-Украина-Польша, которая вступает в силу с 1 июля 2020 года", - сообщили в компании.

Там отметили, что такое объединение является одним из требований, предусмотренных сетевым кодексом ЕС по распределению мощности. Для Украины и Польши оно стало возможным лишь в 2020 году, поскольку единственные бизнес-правила начали применяться в указанных точках только с начала этого года.

Таким образом, с 1 июля 2020 запросы на бронирование мощности и номинации / реноминации подаются только для виртуальной точки межгосударственного соединения ВТЗ-Украина-Польша. Пользователям сети не нужно выбирать, через какую точку соединения следует осуществлять транспортировку газа, а лишь указать направление транспортировки.

Уже забронированы мощности пользователей сетей по точкам межгосударственного соединения Дроздовичи и Германович будут автоматически перенесены на мощности новой виртуальной точки.

Тариф на транспортировку газа в украинских точках межгосударственного соединения не меняется.