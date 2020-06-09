Украина потребует от Ирана компенсаций семьям погибших в сбитом самолете, - МИД

9 июня, 2020, 14:56

МИД Украины требует от Ирана полного выполнения обязательств, в том числе по выплате компенсаций родственникам погибших во время уничтожения самолета МАУ в Тегеране

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Речь идет о том, что на первом этапе родственники погибших должны получить так называемую hardship - страховку от страховых компаний. После этого страховые компании в регрессном порядке обращаются к иранской стороне по возмещению причиненных убытков", - заявил Енин.

Украинская делегация будет вести переговоры на межправительственном уровне и потребует от иранской стороны максимально полного выполнения ею международно-правовых обязательств, в том числе, по выплате компенсаций.

Енин пояснил, что формула подсчета компенсаций является одним из предметов переговорного процесса.

"Ее расчет довольно непростым. Задачей украинской делегации будет обеспечение достойного уровня компенсаций в соответствии с лучших практик в этой сфере", - подчеркнул он.

Замглавы МИД также добавил, что Украина будет активно способствовать компенсации убытков украинской авиакомпании МАУ.

Енин сообщил, что в ближайшее время ожидается обнародование указа президента о составе украинской делегации на переговорах с иранской стороной. Кроме того, планируется утвердить соответствующие директивы украинской делегации.

"Если переговоры с Ираном зайдут в тупик, и соответствующие переговорные возможности будут исчерпаны, Украине придется, возможно, вместе с другими государствами, обращаться к другим механизмам защиты своих интересов", - сказал дипломат.

Самолет МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января сразу после вылета из аэропорта столицы Ирана. В результате погибли все 176 человек на борту. Среди погибших - 11 граждан Украины. Большинство жертв были гражданами Ирана и Канады.

На четвертый день после катастрофы Иран официально признал, что самолет МАУ сбили его военные, ошибочно приняли его за враждебную цель.

Корпус стражей Исламской революции взял на себя ответственность за ракетный удар, который привел к авиакатастрофе самолета МАУ.

Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что черные ящики сильно повреждены и требуют восстановления. Таким образом, Тегеран фактически отказывает западным государствам в передаче бортовых самописцев самолета.