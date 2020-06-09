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Espreso.tvОбществоУбийство "Сармата": активисты в Запорожье требовали вернуть подозреваемых в СИЗО

Убийство "Сармата": активисты в Запорожье требовали вернуть подозреваемых в СИЗО


фото: ukrinform
В Запорожье состоялся митинг, участники которого требовали пересмотра решения суда относительно меры пресечения фигурантам дела об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко, позывной "Сармат"

Об этом сообщает "Укринформ".

"Наши побратимы сегодня начали бессрочную акцию в Киеве у стен ГПУ. Мы вышли на местах, чтобы поддержать и заявить, что мы не согласны с тем решением, которое вынес Бердянский суд (об изменении меры пресечения четверым фигурантам "дела Сармата" на круглосуточный домашний арест - ред.) ", - заявила волонтер батальона" Донбасс "Стелла Орел.

Участники акции заявили, что готовы проводить акции до тех пор, пока обвиняемые в убийстве не вернутся в СИЗО.

Руководитель областного управления полиции Николай Лушпиенко вышел к митингующим и заявил, что готов ответить на вопросы. Общение прошло после акции у здания ГУ ЧП в Запорожской области.

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  • 30 мая Бердянский горрайонный суд отпустил под домашний арест фигурантов "дела Сармата" Михаила Сигиду, Николая Ломаку, Александра Обухова и Максима Влидимиренкова.
  • Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").
  • Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошел русский плен.
  • В деле об убийстве Олешко задержали 5 подозреваемых.
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