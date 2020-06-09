Убийство "Сармата": активисты в Запорожье требовали вернуть подозреваемых в СИЗО
Об этом сообщает "Укринформ".
"Наши побратимы сегодня начали бессрочную акцию в Киеве у стен ГПУ. Мы вышли на местах, чтобы поддержать и заявить, что мы не согласны с тем решением, которое вынес Бердянский суд (об изменении меры пресечения четверым фигурантам "дела Сармата" на круглосуточный домашний арест - ред.) ", - заявила волонтер батальона" Донбасс "Стелла Орел.
Участники акции заявили, что готовы проводить акции до тех пор, пока обвиняемые в убийстве не вернутся в СИЗО.
Руководитель областного управления полиции Николай Лушпиенко вышел к митингующим и заявил, что готов ответить на вопросы. Общение прошло после акции у здания ГУ ЧП в Запорожской области.
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- 30 мая Бердянский горрайонный суд отпустил под домашний арест фигурантов "дела Сармата" Михаила Сигиду, Николая Ломаку, Александра Обухова и Максима Влидимиренкова.
- Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").
- Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошел русский плен.
- В деле об убийстве Олешко задержали 5 подозреваемых.