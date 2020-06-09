Турция и Россия договорились о поставках второй партии С-400

9 июня, 2020, 10:47

Москва и Анкара достигли принципиального согласия о поставке второго комплекта зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию

Об этом в интервью турецкому телеканалу NTV заявил глава Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"У нас есть принципиальное соглашение о поставках второй системы", - сказал он.

По его словам, осталось провести "технические работы по трансферу технологий, деталей совместного производства, дорожной карты".

В начале мая Демир сообщал, что Анкара уже ввела в действие некоторые элементы приобретенных в России С-400.

При этом он отмечал, что "несмотря на то, что соглашение о поставках предусматривает, в частности, обучение или техническое обслуживание и поддержку", российские специалисты не смогут иметь свободный доступ к системам С-400. Такой доступ будет только у турецких фирм и ВВС Турции.

Напомним, в 2017 году Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму $2,5 млрд.

В июле 2019 г. начались поставки российских ЗРК С-400 для нужд турецкой армии. Анкара объяснила, что контракт с Москвой "продиктован реалиями", поскольку воздушное пространство Турции является незащищенным.

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Планы приобрести российские ЗРК вызвали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35.

В НАТО неоднократно предупреждали Турцию, что российские С-400 совместимы с системой противовоздушной обороны Альянса.