Тренер верит в победу украинца Деревянченко над лучшим боксером мира
Об этом сообщает 3kingsboxing.com .
По словам Розье, он верит, что Деревянченко способен победить Альвареса, независимо от того, в какой категории состоится бой.
"Он исключительный профессионал. Он будет готов. Я еще не знаю, какие будут условия в плане веса, будет ли какой-то титул на кону, но мы будем готовы, если появится такая возможность. Если представится такая возможность - у нас большой шанс, потому что Сергей - исключительный ученик, и он делает то, что я его прошу. Я думаю, он может стать победителем в этом бою", - сказал Розье.
Альваерс является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA в среднем весе (до 72,6 кг) и пояса WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг).
Мексиканец возглавляет рейтинг лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.
- 4 июня сообщалось, что Сауль Альварес начал переговоры с Сергеем Деревянченко об организации боя.
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