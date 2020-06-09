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Espreso.tvСпортТренер верит в победу украинца Деревянченко над лучшим боксером мира

Тренер верит в победу украинца Деревянченко над лучшим боксером мира


фото: Getty Images
Тренер Сергея Деревянченко Андре Розье заявил, что украинцу по силам победить лучшего боксера мира - мексиканца Сауля Альвареса

Об этом сообщает 3kingsboxing.com .

По словам Розье, он верит, что Деревянченко способен победить Альвареса, независимо от того, в какой категории состоится бой.

"Он исключительный профессионал. Он будет готов. Я еще не знаю, какие будут условия в плане веса, будет ли какой-то титул на кону, но мы будем готовы, если появится такая возможность. Если представится такая возможность - у нас большой шанс, потому что Сергей - исключительный ученик, и он делает то, что я его прошу. Я думаю, он может стать победителем в этом бою", - сказал Розье.

Альваерс является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA в среднем весе (до 72,6 кг) и пояса WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Мексиканец возглавляет рейтинг лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.

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