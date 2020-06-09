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Espreso.tvОбществоТкаченко заявил, что запрет въезда актеру не должен быть основанием для запрета фильмов с его участием

Ткаченко заявил, что запрет въезда актеру не должен быть основанием для запрета фильмов с его участием


фото: pravda.ua
Запрет на въезд в Украину не может быть основанием для запрета фильмов

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире одного из телеканалов, передает Радио Свобода .

"По моему мнению, только тот факт, что кому-то запрещен въезд не может одновременно служить основанием для того, чтобы ленты, в которых принимали участие эти люди, были запрещены", - сказал Ткаченко.

Он считает запрет сериала "Сваты" необоснованным.

"Во-первых, я считаю, что и санкции были введены необоснованно. Во-вторых, давайте различать. Есть запрет въезда. Каким образом запрет въезда может касаться аудиовизуального продукта? Я много раз спрашивал это у руководителей прошлой власти", - добавил Ткаченко.

  • Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что перед Общественным стоит немало вызовов, связанных с рейтингом.
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