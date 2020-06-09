Синоптик Наталья Диденко сообщила, в каких областях 10 июня ожидаются дожди с градом

9 июня, 2020, 13:25

В среду, 10 июня, столбики термометров прогреются от + 23 ° С до + 35 ° С

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .

"10-го июня Украина - одна из самых жарких стран. Завтра днем ожидается +28 ... + 33 ° С, местами до + 35 ° С", - сообщила Диденко.

Жарче всего будет в центральной части и на Востоке.

10 июня преимущественно без осадков.

"В западных областях завтра - неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами, периодическими ливнями, шквалом и градом. На Западе ожидается свежее погода, + 28 ° С", - отметила синоптик.

В Киеве в среду будет сухо и жарко, +30 ... + 32 ° С.

Наталья Диденко отметила, что по предварительным прогнозам, ослабление жары предполагается 14-15 июня.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb