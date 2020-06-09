Сутки в зоне ООС: со стороны ВСУ - один раненый, оккупанты потеряли трех боевиков погибшими

9 июня, 2020, 07:26

В понедельник, 8 июня, российские войска на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив в том чисди запрещенные Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометы

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли украинские позиции неподалеку Новотроицкого с 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов. Такие же гранатометы враг применил возле Марьинки.

По защитниках Водяного российские террористы били из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Богдановки обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" россияне дважды открывали огонь по опорным пунктам Объединенных сил вблизи Орехово, использовав 120-мм минометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

По позициям возле Новолуганского захватчики дважды стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по окрестностям Новоалександровки - из ручных противотанковых гранатометов. Вблизи населенных пунктов хутор Свободный и Майское противник применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Украинские военнослужащие ответили на вражеские обстрелы огнем. По данным разведки, 8 июня бойцы ООС уничтожили трех оккупантов.

С начала дня 9 июня по состоянию на 7:00 российские войска 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем по опорным пунктам возле Орехова. Также гранатометы различных систем враг применил возле Новолуганского и Шумов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли из станковых противотанковых гранатометов оборонительные укрепления на подступах к Марьинке.

Потерь среди бойцов ООС вследствие этих обстрелов не зафиксировано.

Украинские военные ответным огнем из штатного вооружения по вражеским позициям подавили активность противника.

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