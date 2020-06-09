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Espreso.tvСпортСтало известно, когда состоится бой UFC Хабиб - Гетжи

Стало известно, когда состоится бой UFC Хабиб - Гетжи


фото: Getty Images
Поединок между чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гетжи запланирован на сентябрь 2020 года

Об этом заявил менеджер чемпиона UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Ризван Магомедов, сообщает Спорт-Экспресс.

"У нас есть ориентировочный месяц - это сентябрь. Место боя и точная дата пока не сообщались. Все находится в подвешенном состоянии, поскольку даты турниров еще не утверждены. Повторюсь, есть только приблизительная дата боя. Будущий соперник? А кто еще может быть нашим соперником кроме Гетжи?" - сказал менеджер Нурмагомедова.

31-летний Хабиб Нурмагомедов - чемпион UFC в легком весе (до 70 кг). Он победил во всех 28 поединках в ММА. У 31-летнего Гетжи 22 победы и 2 поражения.

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