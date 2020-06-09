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Espreso.tvСпортСоперник Усика Чисора готов оставить бокс ради MMA

Соперник Усика Чисора готов оставить бокс ради MMA


фото: Getty Images
Британский боксер Дерек Чисора заявил, что хочет попробовать себя в MMA

Об этом сообщает Sky Sports .

Чисора хочет как можно быстрее провести новый бой.

"Я уже готов, хочу драться. Сказал менеджеру Дэвиду Хэю, что хочу попробовать себя в клетке. Мне это нужно. Поэтому следующий бой будет либо против Усика, либо в рамках MMA. Мы не знаем, когда сможем организовать боксерский поединок, а потому MMA - хороший вариант ", - уверен Чисора.

Бой Усик - Чисора был запланирован на 23 мая в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок.

 

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