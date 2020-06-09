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Espreso.tvОбществоШтраф 100 евро: в Испании обязали носить маски в общественных местах до полной победы над коронавируса

Штраф 100 евро: в Испании обязали носить маски в общественных местах до полной победы над коронавируса


фото: reuters
В Испании ношение защитных масок во всех общественных местах остается обязательным до полной победы над пандемией коронавируса

Об этом пишет The Guardian.

"Пока нет вакцины или лечения, вирус остается угрозой. Мы не можем думать, что опасность миновала", - заявила официальный представитель правительства, министр финансов Мария Хесус Монтеро.

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла в свою очередь подчеркнул, что людям "придется учиться жить с вирусом".

Масочный режим остается обязательным в ситуациях, когда невозможно соблюдать физическую дистанцию в 1,5 м, например, в общественном транспорте.

Маски необходимо носить как на улице, так и в общественных зданиях. Штраф за пребывание без маски в общественном месте составляет 100 евро.

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В то же время, согласно исследованию ученых из Имперского колледжа в Лондоне, меры сдерживания, введенные для борьбы с COVID-19, вероятно, спасли жизни 450 тысяч жителей Испании, пишет El Pais.

По оценкам ученых, карантинные меры, введенные сначала в Италии, а затем в остальных 11 обследованных странах Европы, позволили предотвратить 3 млн смертей в этих странах.

В Испании с начала пандемии зафиксировали более 240 тысяч случаев заражения коронавируса, больше 27 тысяч пациентов умерли.

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