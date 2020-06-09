Штраф 100 евро: в Испании обязали носить маски в общественных местах до полной победы над коронавируса
Об этом пишет The Guardian.
"Пока нет вакцины или лечения, вирус остается угрозой. Мы не можем думать, что опасность миновала", - заявила официальный представитель правительства, министр финансов Мария Хесус Монтеро.
Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла в свою очередь подчеркнул, что людям "придется учиться жить с вирусом".
Масочный режим остается обязательным в ситуациях, когда невозможно соблюдать физическую дистанцию в 1,5 м, например, в общественном транспорте.
Маски необходимо носить как на улице, так и в общественных зданиях. Штраф за пребывание без маски в общественном месте составляет 100 евро.
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В то же время, согласно исследованию ученых из Имперского колледжа в Лондоне, меры сдерживания, введенные для борьбы с COVID-19, вероятно, спасли жизни 450 тысяч жителей Испании, пишет El Pais.
По оценкам ученых, карантинные меры, введенные сначала в Италии, а затем в остальных 11 обследованных странах Европы, позволили предотвратить 3 млн смертей в этих странах.
В Испании с начала пандемии зафиксировали более 240 тысяч случаев заражения коронавируса, больше 27 тысяч пациентов умерли.
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