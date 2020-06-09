Румыния в оборонной стратегии впервые рассматривает Россию как враждебное государство

9 июня, 2020, 16:11

Новая румынская Национальная оборонная стратегия впервые после Второй мировой войны позиционирует Россию как враждебное государство

Документ направил в парламент на прошлой неделе президент Румынии Йоханнис, после чего его обсудили и приняли, сообщает Балканский обозреватель.

Агрессивность Российской Федерации - это определение встречается в Стратегии минимум дважды, а общий анализ безопасности ситуции говорит о том, что Россию воспринимают как врага.

Документ содержит сведения о действиях РФ по усилению своего военного присутствия в Черноморском регионе и нарушении ею норм международного права. В Стратегии говорится о "потенциале для роста напряженности в регионе на фоне усиления наступательной позиции и агрессивности Российской Федерации в последние годы и совершенствования гибридных инструментов, которые она использует".

Подробнее о российской угрозе, подготовке Румынии к вызовам безопасности и ситуации в Черноморском регионе читайте в интервью советника бывшего президента Румынии по вопросам безопасности и международных отношений Юлиана Кифу.

Среди рисков называются "отсутствие прозрачности, связанной с вооружением Российской Федерации, расположенным в Приднестровском сепаратистском регионе", действия РФ по отношению к Украине и усиление влияния РФ на Западных Балканах.

Как ключевой внешний риск определяется уменьшение шансов Молдовы приблизиться к ЕС и ее приближение к России, что может негативно повлиять на безопасность Румынии.