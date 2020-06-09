Румыния в оборонной стратегии впервые рассматривает Россию как враждебное государство
Документ направил в парламент на прошлой неделе президент Румынии Йоханнис, после чего его обсудили и приняли, сообщает Балканский обозреватель.
Агрессивность Российской Федерации - это определение встречается в Стратегии минимум дважды, а общий анализ безопасности ситуции говорит о том, что Россию воспринимают как врага.
Документ содержит сведения о действиях РФ по усилению своего военного присутствия в Черноморском регионе и нарушении ею норм международного права. В Стратегии говорится о "потенциале для роста напряженности в регионе на фоне усиления наступательной позиции и агрессивности Российской Федерации в последние годы и совершенствования гибридных инструментов, которые она использует".
Подробнее о российской угрозе, подготовке Румынии к вызовам безопасности и ситуации в Черноморском регионе читайте в интервью советника бывшего президента Румынии по вопросам безопасности и международных отношений Юлиана Кифу.
Среди рисков называются "отсутствие прозрачности, связанной с вооружением Российской Федерации, расположенным в Приднестровском сепаратистском регионе", действия РФ по отношению к Украине и усиление влияния РФ на Западных Балканах.
Как ключевой внешний риск определяется уменьшение шансов Молдовы приблизиться к ЕС и ее приближение к России, что может негативно повлиять на безопасность Румынии.
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