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Espreso.tvОбществоРоссийский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы, один человек погиб. ВИДЕО

Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы, один человек погиб. ВИДЕО


фото: .forumdaily.com
Известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

Об этом сообщает Медуза.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если его совершило лицо, которое было в состоянии опьянения). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на семь лет.

По словам главы пресс-службы московской полиции, Ефремов был задержан на месте происшествия и отправлен на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови.

Позже экспертиза подтвердила, что актер был пьян. На видеозаписи, опубликованной в Twitter, видно, как один из автомобилей (предположительно, им управлял Ефремов) выезжает на встречную полосу и врезается на полной скорости в автомобиль "Лада", который едет навстречу.

Водитель фургона Сергей Захаров, пострадавший в ДТП, скончался.

Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Ранее он был доставлен в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Он получил открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также совмещенную травму головы.

 

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