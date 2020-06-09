"Возродим крымскотатарский через спрос Нацпола на переводчиков": председатель ГП "Медицинские закупки Жумадилов потребовал переводчика на допросе полиции

9 июня, 2020, 13:33

Директор ГП "Медицинские закупки" сообщил, что по заявлению МОЗ полиция расследует злоупотребления властью и растрату средств, хотя эти статьи - подследственность НАБУ

Об этом председатель государственного предприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов рассказал в Facebook.

9 июня состоялся допрос главы госпредприятия "Медицинские закупки" Арсена Жумадилова.

"Уголовное производство, по которому я прохожу как свидетель (пока) открыто по ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 УК. То есть покушение на растрату средств и злоупотребление властью. Открыто по заявлению МЗ, касается закупки костюмов, так и не состоялась ", - пояснил он.

Жумадилов отметил, что упомянутые статьи УК отнесены к подследственности НАБУ.

Читайте также: Арсен Жумадилов: На борьбу с коронавирусом потратили уже 1,5 млрд гривен

"Следователи Нацпола не объяснили, почему им прокуратура поручила следствие. Отгоняю от себя мысли, что объяснение этому находится в сугубо политической плоскости", - отметил Арсен Жумадилов.

"Я изъявил желание говорить на родном языке, то есть на крымскотатарском. Когда волнуюсь, мысли путаются и автоматически переходят на родной. На удивление, следователи оказались не готовы допрашивать на крымскотатарском. Нацпол теперь будет искать переводчика с украинского на крымскотатарский", - подчеркнул директор госпредприятия и добавил:

"По случаю возродим крымскотатарский через спрос Нацпола на переводчиков по моим производствам."

Напомним, у головы "Медицинских закупок" произошел конфликт с прошлым министром Емцем, когда тот пытался назначить его заместителем человека, который воровал в супермаркете.

29 апреля Арсен Жумадилов, председатель ГП "Медицинские закупки" заявил о блокировании закупок со стороны министерства здравоохранения и коррупцию в ведомстве

По словам Жумадилова, ГП "Медицинские закупки" было готово закупить 90 тыс. Костюмов по 245 грн за единицу. министерство заблокировало закупки, потребовав стандарта ДСТУ на отечественных изделиях и закупило костюмы вдичи дороже в Китае

24 апреля благотворительный фонд "Пациенты Украины" закупил защитные костюмы украинского производства за 215 грн / штука, в то время, как в Минздраве приобрели костюмы в Китае за 488 грн / штука

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb