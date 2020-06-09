"Укроборонпром" уволил президента ГП "Антонов" по результатам проверки предприятия

9 июня, 2020, 12:26

Концерн "Укроборонпром" уволил президента ГП "Антонов" Александра Донца

Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Соответствующий приказ подписан генеральным директором ГК "Укроборонпром" Абромавичюс.

Временным исполняющим обязанности назначен Александра Лося, вице-президента по проектированию ГП "Антонов".

Комиссия ГК "Укроборонпром" завершила проверку и передала материалы в СБУ и НАПК.

Проверка проводилась с 27 апреля по 22 мая 2020 года по данным Службы безопасности Украины по имеющейся информации о "нанесение вреда национальным интересам Украины, связанной с бездействием, последовательными бессистемными управленческими действиями руководства Государственного предприятия" Антонов ".

"По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевом использовании объектов государственной собственности, злоупотребление и нарушение со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины" , - говорится в сообщении.