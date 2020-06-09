"Речь не о Консультативном совете": журналист Денис Казанский заявил о присоединении к ТКГ

9 июня, 2020, 10:10

Журналист Денис Казанский сообщил, что вошел в состав ТКГ по урегулированию войны на Донбассе

Об этом он сообщил в Facebook.

"С сегодняшнего дня я участвую в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу", - написал Казанский.

Он отметил, что это не так называемый Консультативный совет, который хотели создать в Минске.

"Речь не о Консультативном совете, который планировали создать раньше и против которого выступило общество. От идеи создания совета отказались, и его не будет", - написал журналист.

Он сказал, что идет речь о выполнении 11 и 12 пункта Минских соглашений.

"Дело в том, что в комплексе мероприятий по выполнению Минских соглашений есть пункты 11 и 12, в которых говорится о том, что вопросы, касающиеся местных выборов в отдельных районах, а также закон об особом статусе этих районов должен обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей ", - написал Казанский.

Он объяснил свое участие в ТКГ.

"Мы участвуем в ТКГ не для того, чтобы что-то согласовывать с представителями незаконных организаций, а именно для консультаций украинской делегации и обсуждения тех пунктов, которые Украина взяла на себя обязательства обсуждать, когда подписывала Минские соглашения", - добавил он.

Казанский сразу обозначил свое отношение к особому статусу Донбасса.

"Предупреждая возможные вопросы, сразу скажу, что мы выступаем против закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины. Что же касается возможных будущих выборов на неподконтрольной территории, то наша позиция такова, что они возможны только после получения Украиной контроля над границей и проходить могут исключительно по украинским законам - с возвращением украинского ТВ, украинских журналистов, украинских политических партий и переселенцев", - подытожил он.