Пьяный мужчина в Киеве угнал автомобиль посла и попал в ДТП

9 июня, 2020, 15:24

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который похитил машину посла другого государства

Об этом рассказал руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, передает пресс-служба Нацполиции.

"Около 9:00 в столичную полицию поступило сообщение о том, что кто-то похитил иномарку из резиденции на улице Гончарной, в Подольском районе. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что злоумышленник перепрыгнул через забор, похитил из резиденции посла ключи и угнал внедорожник Mitsubishi Pajero. Он на ходу снес ворота и поехал дальше, однако уже на Андреевском спуске попал в ДТП. После аварии мужчина сбежал, бросив автомобиль.

Наконец служебная собака взяла след, благодаря чему похитителя задержали неподалеку автомобиля. Им оказался местный житель 1999 года рождения, который по внешним признакам был в состоянии опьянения. По факту происшествия начали уголовное производство.