Путин рассказал Меркель о "прямом диалоге Киева с Донецком и Луганском"
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В пресс-службе отметили, что во время разговора Путиным была "высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей 2015 года, а также решений "нормандской четверки" по итогам саммита в Париже в 2019 году".
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"Президент России вновь подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного в том числе на согласование шагов по последовательному выполнению минского комплекса мероприятий", - заявили в Кремле.
Пресс-служба Меркель не обнародовали официальное сообщение по итогам разговора.
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