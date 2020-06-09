Путин рассказал Меркель о "прямом диалоге Киева с Донецком и Луганском"

9 июня, 2020, 19:47

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин по телефону обсудили переговорный процесс в нормандском формате

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В пресс-службе отметили, что во время разговора Путиным была "высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей 2015 года, а также решений "нормандской четверки" по итогам саммита в Париже в 2019 году".

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"Президент России вновь подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного в том числе на согласование шагов по последовательному выполнению минского комплекса мероприятий", - заявили в Кремле.

Пресс-служба Меркель не обнародовали официальное сообщение по итогам разговора.

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