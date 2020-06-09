ПриватБанк позволил клиентам снимать наличные на кассах магазинов и АЗС

9 июня, 2020, 13:08

Государственный ПриватБанк запустил новый сервис, позволяющий получить наличные при оплате покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых заведений

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, владельцы любой дебетовой карты ПриватБанка (зарплатной, студенческой, социальной) различных платежных систем могут воспользоваться новой услугой.

Для этого нужно оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные.

Максимальная сумма выдачи наличных на одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки. Подтверждение такой операции на кассе сопровождается введением PIN-кода банковской карты пользователя.

"Покупка с выдачей наличных - это сервис, которым охотно пользуются жители большинства европейских стран, а теперь и украинцы, - отметил руководитель направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов. - Если вы расплачиваетесь в торговой сети карточкой, в случае необходимости получить наличные можно прямо на кассе, а не искать банкомат и стоять в очередях ".

По состоянию на начало июня 2020 получить наличные с карты ПриватБанка можно в POS-терминалах 65000 украинских торговых точек, подключенных к сервису "Деньги на кассе".

В будущем в банке обещают, что новый сервис будет охватывать широкую партнерскую сеть, чтобы услуга была максимально открытой и доступной для владельцев карт различных банков во всех торговых точках Украины.