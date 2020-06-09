Прикарпатский университет отложил план построения Крестного пути на гору Поп Иван из-за реакции соцсетей

9 июня, 2020, 13:00

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника отказался от идеи строительства экуменического Крестного пути из-за реакции соцсетей

Об этом сообщает " Высокий Замок ".

В университете объяснили свой отказ попыткой "сформировать среди общественности понимание глубины цели" проекта.

"Учитывая дискуссию в соцсетях, которую вызвала идея создания Крестного пути на пути к вершине горы Поп Иван Черногорский (Поп Иван) и разнополюсность ее оценок, университет принял решение после создания художественной части проекта не переходить к следующему этапу его реализации. Ведь сама идея проекта имеет объединяющее значение, делая главный акцент на экуменизме, формировании уважения к Природе, которую подарил нам Создатель, и развития туризма в регионе. Поэтому информируем, что университет не начнет инфраструктурную часть проекту, пока не сформирует среди общественности понимание глубины его цели ", - говорится в заявлении.

В университете отметили, что инициируют информационно-просветительский проект, "целью которого станет формирование Личности, которая будет не угрозой функционирования, а способствовать естественному развитию экосистем Карпат".

Напомним, на днях на сайте ПНУ и на официальной странице обсерватории «Белый слон» сообщили о планах построить экуменическую Крестный путь с стациями от подножия горы Поп Иван (Черногорский) и до ее вершины. Идея создания такой дороги принадлежала университета, взяться за ее воплощение имели художники этого вуза.

Напомним, ранее представители университета имени Василия Стефаника заявили о начале строительства экуменической Крестного пути с остановочных станциями в обсерватории "Белый Слон" на вершине горы Поп Иван.

Идея вызвала возмущение в соцсетях. В частности, начальник отдела туризма управления международного сотрудничества, евроинтеграции, туризма и инвестиций Ивано-Франковской ОГА Виталий Передерко заявил, что он "против того, чтобы поносить Карпаты этаким невежественные вишиватництвом".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb