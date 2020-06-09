Премьер Армении, только что переболевший коронавирусом, поедет в Москву на парад

9 июня, 2020, 16:48

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поедет в Москву на парад в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне, который состоится 24 июня

Об этом агентству Новости-Армения сообщила пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворкян.

"Пашинян уже подтвердил свое участие (в параде ред.)", - сказала она.

Как сообщает агентство, армянский премьер выразил надежду, что выздоровеет до 24 июня и сможет принять участие во всех мероприятиях.

Отмечается, что 1 июня Пашинян сообщил, что он сам и все члены его семьи заразились коронавирусом.

8 июня премьер заявил, что тест на коронавирус отрицательный, и он возвращается к полноценной работе.

В РФ военный парад 75-летия Победы во Второй мировой войне должен был традиционно пройти 9 мая, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 24 июня.

Из политических лидеров Европы о своем намерении посетить этот парад уже объявили президент Сербии Вучич и президент Молдовы Игорь Додон.