Премьер Армении, только что переболевший коронавирусом, поедет в Москву на парад
Об этом агентству Новости-Армения сообщила пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворкян.
"Пашинян уже подтвердил свое участие (в параде ред.)", - сказала она.
Как сообщает агентство, армянский премьер выразил надежду, что выздоровеет до 24 июня и сможет принять участие во всех мероприятиях.
Отмечается, что 1 июня Пашинян сообщил, что он сам и все члены его семьи заразились коронавирусом.
8 июня премьер заявил, что тест на коронавирус отрицательный, и он возвращается к полноценной работе.
В РФ военный парад 75-летия Победы во Второй мировой войне должен был традиционно пройти 9 мая, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 24 июня.
Из политических лидеров Европы о своем намерении посетить этот парад уже объявили президент Сербии Вучич и президент Молдовы Игорь Додон.
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